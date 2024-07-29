Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde okulda tadilat gerçekleştiren görevli kantinci, üzerine çıktığı yemek masasından düşerek yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi 43. Sokak’ta bulunan Kapaklı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi kantininde tadilat yapan 44 yaşındaki Murat Y, üzerine çıktığı yemek masasının devrilmesiyle yere düştü. Okul bahçesinde oturan 6 çocuk, okul içerisinden gelen sesi duyarak okulun içine koştu. Yerde yatan Murat Y’yi gören çocuklar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde okula gelen sağlık ekipleri, olayda yaralanan Murat Y’yi Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat Y’nin kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu bildirildi.