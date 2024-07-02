Bilecik AFAD ekipleri tarafından ANDA ve EDAK Arama Kurtarma ekiplerine ‘Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi’ verildi.

Bilecik’te arama kurtarma ekipleri tarafından Yenipazar’da bulunan Harmankaya Kanyonu’nda ANDA ve EDAK Arama Kurtarma ekiplerine; kanyon içerisinde oluşabilecek herhangi bir kazaya müdahale edebilmek ve zorluklarla mücadele edebilmek için ekiplerin alanı önceden tanıması adına ‘Kanyon Yarı Geçiş Eğitimi’ verildi. Bu eğitim sayesinde gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetinde çalışan ekipler kanyon içerisinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında bilinçlendirildi.