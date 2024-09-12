Erciyes Teknopark tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilenKapadokya IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin dokuzuncusu düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - Düzenlenen etkinlik ile Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları konunun profesyonelleri tarafından paylaşılırken, yaşanan süreçler sektör temsilcileri tarafından örnek olaylar ile ele alındı.



Etkinliğe Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İbrahim Narin, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, ülke genelinden Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi, Ar-Ge Merkezleri ve Patent Ofislerinden patent profesyonelleri ve davetliler katıldı.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, “Ülkemizin Fikri Mülkiyet Hakları konusunda oturmuş bir sisteme sahip olmasını Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak oldukça önemsiyoruz. Konuya verdiğimiz önemle Kapadokya Uluslararası IP Günlerini artık geleneksel hale getirerek bu yıl dokuzuncusunu düzenledik. Teknolojide yaşanan ilerleme ve yenilik içeren çalışmalar ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmalarındaki en önemli güç olarak yerini almışken, fikri mülkiyet korumasının daha güçlü şekilde yapılması buluşları teşvik ederek ekonomik büyümeye ivme katmaktadır. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak bugün geldiğimiz noktada yapay zekâ, günümüzün en önemli teknolojisi olmaya aday ve olağanüstü bir hızla gelişmeye de devam ediyor.



Teknolojiyi koruma isteğinin artmasıyla beraber, pek çok ülke fikri mülkiyet kanunlarını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Aksi takdirde buluşçuların emeği korunamamakta, yeni buluşların yapılması azalmakta; bu durum da teknolojik ilerlemenin sekteye uğramasına sebep olmaktadır.



Bu bilinç ile Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi’nin ve Kayseri Üniversitesi’nin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi’ne ait toplam 105 patent tescil edilmiş olup, bunlardan 9 tanesi Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslama yoluyla, 1’i de devir edilmek suretiyle ticarileştirilmiştir. Bir diğer önemli buluşumuz ise patent başvurusu öncesi sınai haklarının devir edilmesi suretiyle ticarileştirilmiştir. Bu ticarileştirme örnekleri Türkiye’de ilklerden olup, ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin ihale ile devri gerçekleşmiştir. Yine ilk defa üniversite hak sahipliğindeki patentin Teknoloji Transfer Ofisine lisanslanması ve sonrasında bu patentli ürünün ABD, Almanya ve Avusturya’ya ihraç ederek teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir.



Teknoloji transferinin en önemli basamağı olan Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları süreçlerinin siz değerli sektör uzmanları tarafından değerlendirileceği, teknoloji transfer ofisi profesyonellerinin yaşadığı problemlerin tartışılarak çözümlerin aranacağı Kapadokya IP Günleri 2024 etkinliğimizin ekosisteme değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.



Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İbrahim Narin, etkinliğin ekosisteme sunacağı katkılarla ilgili açıklamalar yaparak, fikri mülkiyet haklarının korunmasında gelinen noktayı ve yürütülecek süreçlerin hakkında bilgiler verdi.



Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, etkinliğin önemine vurgu yaparak, son dönemlerde fikri mülkiyet haklarında Türk Patent ve Marka Kurumu olarak yaptıkları çalışmalar ve yapay zekânın fikri mülkiyet haklarına yansımalarından bahsetti.



İki gün boyunca devam eden etkinlikte oluşan networkler ile üniversite - sanayi etkileşimi artırılmış olup, üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılmasında yeni işbirlikleri fırsatlarına olanak sağlayacaktır.

Kaynak: igf