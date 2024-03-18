Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda paketlenmiş sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesinde A.A. isimli şahsın aracında arama gerçekleştiren ekipler 450 paket satışa hazır paketlenmiş sigara ele geçirildi.

Ayrıca Kapaklı Atatürk Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde şüphelenilen O.A. şahsın üzerinde arama gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken iki olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.