Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Yunus Demir isimli vatandaş, çektiği video ile yetkililere seslendi. Evindeki su arıtma sistemini temizlerken video çeken Demir, çamurlu akan suya tepkisini dile getirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Canbazlar Caddesi’nde yaşayan Yunus Demir, son yıllarda çeşmeden akan çamurlu sudan ve evlerindeki su artıma sisteminin çamur nedeniyle sürekli kullanılamaz hale gelmesinden dert yandı. Çektiği video ile yetkililere seslenen Demir, insan sağlığı için yetkilileri bir an önce çözüm bulmaya ve sorunu gidermeye davet etti.

“600 milyon TL’ye ihtiyaç var”

Yetkililer ise Kapaklı genelinde yer altı sularının kullanılması, suyun çok derinden çıkması ve arıtma sistemi olmaması nedeniyle benzer sorunların yaşandığını ifade ediyor. Kapaklı halkının temiz su içmesi için gerekli olan arıtma sistemi yapımı için ise yaklaşık 600 milyon TL’lik bir yatırıma ihtiyaç olduğu belirtiliyor.