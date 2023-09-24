Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Müren, vefatının 27’nci yıl dönümünde Bursa’daki kabri başında anıldı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi ’Sanat Güneşi’ olarak tanınan Zeki Müren, vefatının 27’ncı yılında Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Yeğeni Özlem Güner, törende yaptığı konuşmada onun ailesi olmaktan drolayı yaşadıkları gururu dile getirdi. Güner, Müren’in tüm mal varlığını TEV ve TSK vakıflarına bıraktığını, bu konuda kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi. Bursa ve İzmir’de farklı anma törenlerinin yapılacağını belirten Güner, şöyle devam etti:

"Bugün Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde ve 27 Eylül Çarşamba günü de hayatını kaybettiği İzmir’de bir anma töreni gerçekleştireceğiz. Onun adını yaşatacak ve onun yaptıklarını sevenlerine taşıyacak, tüm dünyaya duyuracak bir film hazırlığındayız. İnşallah her şey çok güzel olur. Çünkü Zeki Müren de bizi görüyor, onu gülümseten şeyler yapmayı sürdürmek istiyoruz."