Arifiye ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Trafik Haftası dolayısıyla örnek bir davranış sergiledi. Okul önünde yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte, yaya geçidinde durarak öğrencilere yol veren 60 araç sürücüsüne, minik öğrenciler tarafından kurabiye ikramı yapıldı. Etkinlikte, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci aşılanırken, toplumsal farkındalığın da güçlenmesine katkı sağlandı. Öğrenciler, "Bize yol verdiğiniz için teşekkür ederiz, trafik Haftanız kutlu olsun" sloganıyla, trafikte yayaya saygının önemini bir kez daha vurguladı. Etkinlik sırasında sürücülere, yaya önceliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA