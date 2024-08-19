Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Kapaklı Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Yangın yerinden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken 30 dönümlük arazi kül oldu.