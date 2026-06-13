Dünyanın en büyük ve eski çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen Hanlar Turu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde Kapalıçarşı'nın çatısına çıkan vatandaşlar adeta fotoğraf çekme yarışına girerken manzarasıyla hayran bırakan alan havadan da görüntülendi.

Asya ve Avrupa Kıtasını bağlayan İstanbul tarihi ve kültürel güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlarken kentte birçok nokta da çeşitli turlarla vatandaşlara tanıtılıyor. Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Kapalıçarşı Hanlar Turu da meraklılarını İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Kapalıçarşı'nın derinliklerini ziyaret imkanı sağladı. Tur çerçevesinde gezdirilen James Bond'un Skyfall filminin açılışındaki aksiyon dolu motosikletli sahnelerinin de çekildiği Kapalıçarşı'nın tarihi çatısı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 550 yılı aşkın süredir megakentin kalbinde yer alan çarşıyı ziyaret eden vatandaşlar, Kapalıçarşı'nın tarihi hanlarını da görme şansı yakalarken alanın zengin geçmişine yönelik bilgi sahibi oldu. Tarihi alanın ticari geçmişine dair bilgiler paylaşılan turda vatandaşlar çarşının çatısındaki hayran bırakan manzaraya karşı adeta fotoğraf yarışına girdi. Vatandaşlar hem manzarayı hem kendilerini çekerken tarihi alan havadan da görüntülendi.

'Ayda bir kez 20 kişilik kontenjan ile düzenliyoruz'

Tur ile ilgili bilgiler veren belediye personeli Emine Nergis Güngör, 'Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi olarak Kapalıçarşı'nın çatılarını ve tarihi hanları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu etkinliği ayda bir kez 20 kişilik kontenjan ile düzenliyoruz. Amacımız; tarihi ve kültürel mirası vatandaşlarımızla buluşturmaktır. Vatandaşlarımız ofislerimizi de sıklıkla aramakta, buranın da kapasitesi 20 kişilik olduğu için ayda bir kez, tüm vatandaşlarımızı bekleriz. Talep çok fazla, sıra oluşuyor, çoğunlukla vatandaşlarımız fotoğraf çekmek için Kapalıçarşı çatısını tercihe diyor. Filmlere ve reklamlara sahne olmuş bir mekan aynı zamanda o yüzden vatandaşlarımız da etkinliklerimizi tercih ediyor. Fatih Belediyesi web sitesi üzerinden etkinlik başvuru kısmından etkinliğimizi takip edebilirler. Rehber eşliğinde yaptığımız bir etkinliktir, o yüzden de çok fazla tercih ediliyor, herkesi bekliyoruz. Etkinliğimiz açıldığı andan itibaren ortalama 5 ya da 10 dakika içerisinde kontenjanımız doluyor' dedi.

'Yoğun ilgi gayet normal'

Tura katılanlara bilgilendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde doktorasını sürdüren İskender Erol Kamberoğlu, 'Bir gezi yapıldı, bende eşlik ettim. Osmanlı şehir, kültür, ticari hayatının hafızasının bir gezintisi olarak burayı ayarladık. Bu çarşı 2 bin 500'ü aşkın dükkandan bedestenlerden, çeşmelerden, mescitlerden oluşuyor. Hem çarşının sınırlarına dahil hanlar hem sınırları dışında kalan hanlar bulunuyor. İstanbullu olarak İstanbul'un siluetinin yakından görme, takip etme, keşmekeşten yukarda, huzur içinde izleme imkanı oluşuyor. Popüler kültür insanları çekiyor, bugünkü gezi İstanbul'un korunması, sahiplenilmesi yönünde ayarlandı. Yoğun ilgi gayet normal' ifadelerini kullandı.

'Filmlere konu olmuş bir alan'

Alanı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Arkeolog Dilara Delen, 'Arkeolog olarak bu alana girmek ve belediye araçlığıyla girmek çok değerli çünkü İstanbul'un kültürel mirası anlat anlat bitmeyecek derecede, oldukça fazla. Bulunduğumuz alan hem Bizans hem Osmanlı dönemine kadar olan süreçte sürekli kullanım görmüş. Biz ziyaretçilerin bu alanda olması oldukça önemli. Filmlere konu olmuş bir alan, sinemalarda, edebiyatta yeri olmuş bir alan olduğu için insanlar da her güzel yerde olduğu burada da fotoğraf çektirmek istiyor. Bize böyle bir alanı açtığı için Fatih Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, çok değerli. Kültürel mirasa olan yaklaşımları da oldukça güzel' şeklinde konuştu.

'Geziyi en az 2 ay kontrol ettim, yılın en şanlısı olabilirim'

Tura katılan vatandaşlardan 21 yaşındaki Mustafa Kerem Küçük, 'Fatih Belediyesi'nin etkinliklerinden sosyal medya platformlarıyla haberdardım. Kapalıçarşı gezisi için en az 2 ay kontrol ettim. Gelmek nasip oldu, çok mutluyum. Tarihin ve ticaretin merkezinin olduğu yerde gezmek, bu anlara tanık olmak çok muhteşem bir duygu. Filmi izlemedim, ama sosyal medyada kesitini görmüştüm. Biz yürürken tehlikeli hissediyoruz ama motosikletle geçtiği için tebrik edilmesi lazım, gerçek bir ajan filmi. Yılın en şanlısı olabilirim. 2026'nın dileği buydu'

Öte yandan, İstanbul'un tüm noktalarından başvuru kabul edilen etkinlikte 16-65 arası katılımcılar yer alabiliyor. Ayda bir kez organize edilen ücretsiz etkinlik, 20 katılımcı ile gerçekleştiriliyor.