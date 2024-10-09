Fevzi Başaran Lisesi öğrencilerinden oluşan Muhafızlar grubunun da dahil olduğu 65 gönüllünün katıldığı etkinlikte, 16 araçlık bir ekip ile toplamda 76 koli yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dağıtılan yardım kolilerinde temel gıda ürünleri dağıtılırken bu çalışma ile İnegöl’deki pek çok ailenin yüzü güldü. Türk Kızılay gönüllüleri, sahadaki aktif çalışmalarıyla, yardımları en kısa sürede doğru adreslere teslim etti.

Etkinlik sonrası konuşan Türk Kızılay İnegöl Şubesi Başkanı Alay Ergin, gönüllü katılımının bu tür çalışmaların başarısında büyük rol oynadığını belirterek, yardımlaşma faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Etkinlik sonrası gerçekleştilen ikram buluşmasında ise etkinlikte görev alan gönüllüler bir araya gelerek faaliyetlerini değerlendirdi. Bu keyifli gönüllü buluşması ile noktalanan bu tür saha çalışmalarının, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.