Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin en anlamlı anı ise Başkan Ercan Özel'in, Yavru Vatan'ın bağımsızlığı için 1974 yılında cephede canını ortaya koyan Kıbrıs Gazisi babası Mustafa Özel'in de buluşmaya katılmasıyla yaşandı.

Ahde vefa buluşması duygusal anlara sahne oldu

Tarihi başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Gazisi Mustafa Özel ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Kıbrıs Barış Harekâtı anılarının ve iki ülke arasındaki tarihi bağların yad edildiği buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde Türk askerinin ve gazilerinin hakkının ödenemeyeceğini vurgulayarak, 'Bugün Kıbrıs'ta barış ve güven içinde yaşıyorsak, bunu Mustafa Özel gibi kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Kendilerine Kıbrıs halkı adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Çok müstesna bir an yaşadık'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Bugün Tarihi Yenişehir Belediyesi'ndeki başkanlık makamımızda, görev sürem boyunca unutamayacağım çok müstesna bir buluşmaya şahitlik ettik. Kıymetli mevkidaşım Gazimağusa Belediye Başkanı Sayın Süleyman Uluçay'ı ilçemizde ağırlamaktan onur duyarken; Yavru Vatan için göğsünü siper etmiş, gazi olmuş kıymetli babam Mustafa Özel ile bir araya gelmesi bizleri derinden duygulandırdı. Sayın Uluçay'ın gösterdiği bu ahde vefa, Türkiye ile KKTC arasındaki et tırnak gibi olan sarsılmaz bağın en büyük kanıtıdır. Nazik ziyaretleri ve gazilerimize gösterdikleri derin hürmet için Yenişehir halkı ve ailem adına kendilerine teşekkür ederim.'