Nesine 2. Lig’in 2. haftasında Bursaspor sahasında 1461 Trabzon FK’yı konuk etti.

Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip, rakip kalede peş peşe tehlikeli ataklar yarattı. Taraftarının desteğiyle moral bulan Bursaspor, 19. dakikada golü bulmayı başardı. İlhan Depe’nin ortasının ardından Hakkı Türker’in şutunda top sekti ve Muhammet Demir’in önüne düştü. Tecrübeli oyuncu, topa dönerek sert bir vuruş yaptı ve ağları sarstı. Bu golle 1-0 öne geçen Bursaspor, 29. dakikada ikinci golü bulmaya çok yaklaştı. Muhammet Demir’in vuruşu sonrası top sekti ve Ertuğrul Ersoy’un önüne düştü, ancak Ertuğrul’un şutu üstten auta çıktı.

Maçın ilk 45 dakikasını 1-0 önde tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıya da istekli ve hırslı başladı. 40 bini aşkın taraftarının desteğini arkasına alan yeşil-beyazlı takım, kalesinde zaman zaman tehlikeler yaşasa da oyunu kontrol etmeyi başardı. Bir topun direkten dönmesiyle yeniden toparlanan Bursaspor, rakip alanda daha fazla çoğalarak farkı ikiye çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Maçın sonlarına doğru skoru koruma adına savunma ağırlıklı bir oyun sergileyen Bursaspor, rakibe gol fırsatı vermedi ve mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı. 2’de 2 yaparak puanını 6'ya yükselten Timsah, zirvedeki yerini korudu.