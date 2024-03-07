Sarıyer’de 2 şüpheli otomobilin kaputuna sakladıkları tabanca ile durdukları yolda etrafa rastgele ateş açtı. Şahısların ateş açtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahıyla yolda seyir halinde olan 2 şüpheli aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Şahıslar daha sonra aracın kaput kısmını açarak sakladıkları tabanca ile yoldan geçen bir araca doğru ateş açtı. Daha sonra etrafa rastgele ateş açan şahıslar daha sonra araca bindi. Araç ile olay yerinden uzaklaşan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçla yol kenarında duran şahısların kaputtan çıkardıkları tabanca ile ateş açtıkları ve daha sonrada araç ile olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.