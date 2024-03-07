Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan,geleceğin şef ve aşçı öğrencileri tarafından hazıranan ‘Isırık’ adlı yemek, kültür dergisinin ilk sayısı çıktı.

Isırık Yemek Kültür Dergisi’nin tanıtımı düzenlenen bir programla yapıldı. Isırık Dergisi’nin yolculuğunu anlatan tanıtım videolarının izlendiği etkinlikte, derginin yayın ekibinde yer alan 12/B sınıfı öğrencisi Naz Kaplan bir konuşma yaptı. Naz Kaplan; “Isırık dergisinin hazırlık aşamasında aktif bir şekilde yer aldım. Bu muhteşem projenin içerisinde bulunmak hem kendim hem ekibim için unutulmaz bir deneyim oldu. Isırık, yemek ve kültürü birleştirerek farklı mutfakları keşfetmeyi ve bu yolcuğu okuyucularımızla paylaşmayı hedefleyen bir dergidir” dedi.

Derginin editörlerinden Gürbüz Şahin de bir konuşma yaptı. Şahin; Isırık Dergisi’nin yemek ve kültürleri birleştirerek farklı mutfakları keşfetmeye ve okurlarıyla paylaşmayı hedefleyen bir dergi olduğunu söyledi.

Programa Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız, Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rıdvan Teke, Amatör Aşçılar Dernek Temsilcisi Levent Kaynak ve okul öğrencileri ile davetliler katıldı.