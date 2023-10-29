İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle kutlamalar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni yapıyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı da kutlama için 101 pare top atışı gerçekleştirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1718643144672076053?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1718643144672076053%7Ctwgr%5Eb8ca86fe6f6963a5ea97945e0eb57787fecfa93e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bursadabugun.com%2Fhaber%2Fkara-kuvvetleri-komutanligi-101-pare-top-atisi-gerceklestirdi-1653732.html