Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D650 kara yolunda meydana gelen bir trafik kazası olayı, yetkilileri harekete geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, hayatını kaybeden kişinin trafik kazasına karıştığını tespit etti. Jandarma ekipleri, fren izleri ve araç parçalarıyla çalışmalarını sürdürdü ve kaza sonrasında kaçan tır sürücüsünü bulmayı başardı.

Kaza, Bilecik-Sakarya D650 kara yolunda, Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 73 yaşındaki İbrahim Demir adlı vatandaş, bir dinlenme tesisinde çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıktı. Ancak yolun karşısına geçmeye çalışırken bir tır tarafından çarpıldı. Tır sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Yol kenarında bulunan bir erkek cesedini gören diğer vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Haberin ulaşması üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştıklarında, İbrahim Demir'in hayatını kaybettiğini teşhis etti. Jandarma ekipleri, tırın fren izleri ve parçalarını inceleyerek çalışmalara başladı. Sonuç olarak, Demir'e çarpan tırın plakası 41 BM 225 olan ve sürücüsü M.B. olan aracın, Geyve Şerefiye Mahallesi mevkiinde yolun kenarında bulunduğunu tespit etti. Sürücü M.B. gözaltına alındığında, olayın meydana geldiği sırada İbrahim Demir'i son dakikada fark ettiğini, ancak kazanın ardından korkup kaçtığını ifade etti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, İbrahim Demir'in cenazesi Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.