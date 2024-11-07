İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Karabağ zaferinin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla ‘Zafer Konferansı’ düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kazakistan İstanbul Kurucu Başkonsolosu ve Türksoy Teşkilatı İstanbul Temsilcisi Yershan Uaiss, Gazi Mutafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’ sözünü hatırlatırken, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Azeri diye bir şey yoktur. Azerbaycan Türkü vardır. Bizler iki devlet tek milletiz. Sadece coğrafya olarak onlar biraz doğuda, biz batıdayız. Dolayısıyla yüreğimiz, inancımız, mücadelemiz, direncimiz her şeyimiz birdir” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gülçin Mete’nin yaptığı konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Yaşar Onay, Prof. Dr. Esat Arslan, Doç. Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez ve Dr. Cumhur Eken katıldı. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Dün Türk Devletleri Teşkilatının buluşması gerçekleşti. Her geçen gün daha fazla derinleşiyor. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de değildir bana göre. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Azerbaycan ve Türkiye arasına bu sıkıştırılmış Ermenistan şöyle bir bakıldığında aslında buraya montajlanmış, özel işlevle sürekli kullanılmak üzere sahaya sürülmüş bir aktördür. Bunu yıllardır hep şöyle tarif ettik; emperyalizmin ihtiyaç duyduğu karakollardan biridir. Karabağ, 30 yıl bir emperyalist işgal altındaydı. 44 günlük büyük bir zafer, büyük bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuştu. 8 Kasım’da Ermenistan pes etti. Azerbaycan’ın toprakları özgürlüğüne kavuştu. Yeryüzünde hakkın, hukukun ve adaletin yerleşik kılınması için Türk milletinin büyük bir sorumluluğu ve görevi vardır. Sömürgeci, işgalci ve bölücü emperyalizm ve onun karakolları, her daim kendi çıkarlarını tahkim edebilmek, bölgenin jeopolitiğini kendi çıkarları için kullanabilmek için sürekli bu saldırganlığını eksiltmeden sürdürmektedir. Aynısını Kıbrıs Türklerine de yaptılar” açıklamasını yaptı.

“Kardeş Türkiye’miz her zaman bizimle”

Diplomasi ve Güvenlik Uzmanı, Karabağ Azerbaycan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Dr. Elvin Abdurahmanlı ise şunları söyledi:

“Azerbaycan için Karabağ esasen Türk dünyasına açılan bir kapıdır. Bugün konferansımızda uluslararası hukuk çerçevesinde Karabağ aferinin nasıl kazanıldığını ele alacağız. 30 sene boyunca Batı dünyasının uyguladığı çifte standardı ele alacağız. Türk dünyasının bize desteği, esasında kardeş Türkiye’mizin desteğini önemsediğimizi her zaman da bizlerin yanında olduğunu söyleyebiliriz.”

“Ermeniler büyük korku yaşadı”

Kazakistan İstanbul Kurucu Başkonsolosu Yershan Uaiss, “Dilimiz ortak, tek diliz. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri var; ‘Ne mutlu Türküm diyene. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.’ Karabağ savaşı 30 yıllık sorun yaşattı. Fakat Türk devletlerinin Azerbaycan’ın başarısından dolayı Ermeniler korku yaşadı. 30 yıldır susan bir medya vardı ama bu artık bitti. Karabağ zaferi kutlu olsun” dedi.

“Neden Nahçıvan Azerbaycan ile olmasın?”

Gençlere seslenen 21. Dönem TBMM Milletvekili Yaşar Bozkurt Öztürk ise şunları söyledi:

“Hem atasözleri hem de kültürümüze yerleşen marşlar, hatta türküler bugün gerçek değilse yarın mutlaka gerçek olacak. Azeri Türkçesi, Azeri dili olmaz, böyle bir şey yok. Azeri ile Azeri Türkü farklıdır. Bazıları bilmeden bu yanlışı yapıyor. Madem iki devlet tek milletiz o zaman Azeri yok. Bu zafer, Karabağ ile kalmayacak. Neden Nahçıvan Azerbaycan ile olmasın? Ben inanıyorum ki gelecek gençler bu işi başaracak.”

Konferansa Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Kazakistan İstanbul Kurucu Başkonsolosu ve Türksoy Teşkilatı İstanbul Temsilcisi Yershan Uaiss, 21. Dönem TBMM Milletvekili Yaşar Bozkurt Öztürk, Diplomasi ve Güvenlik Uzmanı, Karabağ Azerbaycan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Dr. Elvin Abdurahmanlı, İstanbul Barosundan Meltem Yıldırım ile Konya Barosundan Veysel Solak katıldı.