Karabağlar Belediyesi tarafından geçen 12.'si düzenlenen ve büyük ilgi gören Kavacık Üzüm Festivali, şimdi de şehre taşınıyor. “Karabağlar Kavacık Karnavalı”, 5-6 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri Agora Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, yerelde kalkınmayı sağlamak ve Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık üzümünü dünyaya tanıtmak amacıyla her eylül ayında Kavacık köyünde binlerce kişinin katıldığı festival yapıyor. Bu yıl da İzmirlilerin yoğun ilgisini gören festival, köye gelemeyenler için kente taşınıyor. “Karabağlar Kavacık Karnavalı” adıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Agora Alışveriş Merkezi'nde bu hafta sonu konuklarını ağırlayacak. 5 Ekim Cumartesi günü A Blok Ana Girişi'nde saat 10.00'da Kavacık Kadın Kooperatifi, Kent Konseyi, Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri(Kavacık İlköğretim Okulu öğrencilerinin ürettiği ürünler ve Mobilya Akademisi) stantları açılacak.

Yine 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da A Blok etkinlik alanı içerisinde Sibel Önbaş’la Tadımlı & Atölyeli Sohbetler, unutulmuş İzmir şerbetleri, Üzümlü Zeytin Yaprağı Şerbeti Yapımı ve Tadımı atölyesi yapılacak.

6 Ekim Pazar günü ise A Blok etkinlik alanında Şef Cihan Önder yönetimindeki Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri unutulmaz bir konser verecek. Ayrıca etkinlik süresince Serhan Şarman’ın çekmiş olduğu Kavacık fotoğraflarından oluşan “Günümüz Kavacık Sergisi” ve Köyün Şalvarlı Ressamı Meryem Düzgünkaya’nın yapmış olduğu resimlerden oluşan sergi, etkinliğe renk katacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yerelde kalkınmayı sağlamak ve üzümünü dünyaya tanıtmak amacıyla Kavacık Köyünde düzenlenen festivalin yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı. Köye gelemeyenler için bu festivali İzmir'e taşımaya karar verdiklerini vurgulayan Başkan Kınay, “Her yıl büyük bir merakla beklenen festivalimizi bu kez şehrimize getirdik. Tüm vatandaşlarımızı coğrafi işaretli Kavacık üzümünü tatmaya, lezzet stantlarına, gastronomi atölyesine, sergilerimize ve konserimize bekliyoruz” diye konuştu.