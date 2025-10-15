Başkan Elbi ve meclis üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, Karabiga’nın çehresine ve ekonomisine değer katan berber esnafıyla bir araya gelindi. Yapılan samimi sohbetlerde esnafın talepleri ve ihtiyaçları dinlendi.

Ziyaretin ardından berberlere, günlük mesleklerinde kullanabilecekleri kaliteli berber malzemeleri hediye edildi. Bu anlamlı jest, esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Emek veren her el, şehrin güzelliğine dokunur. Esnafımızın her zaman yanındayız. Kendileriyle el ele vererek, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Karabiga için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Elbi ve meclis üyelerinin gerçekleştirdiği bu ziyaret, Karabiga Belediyesi’nin yerel esnafla olan dayanışmasını pekiştirdi.