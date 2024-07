Yaz aylarında yaptığı etkinlikler ile büyük ilgi toplayan Karabiga Belediyesi şimdi ise Profesyonel Survivor Parkuru ile düzenlediği yarışmalar büyük beğeni toplarken yüzlerce yarışmacının nefes kesen yarışlarına da sahne oldu.

Karabiga Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Survivor yarışları,parkurun profesyonelliği,yarışların heyecanı ve topladığı büyük ilgi ile yaza damga vurdu.Çocuklar ve yetişkinler olarak iki farklı katagoride düzenlenen yarışların final gününde dereceye girenlere büyük ödül de verilecek.

Yarışları her akşam yerinde hemşehrileri ile birlikte takip eden, yarışmacıların heyecanına ortak olan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi şunları söyledi:

“Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz parkur yarışmalarını bu yılda düzenledik. Çocuklarımız adına çok eğlenceli ve aynı zamanda da heyecanlı olacağını düşündüğümüz bir survivor yarışması her gün çok heyecanlı ve coşkulu şekilde devam ediyor. Ödüllerimizi de çocuklarımızı memnun edecek düzeyde belirledik. İnşallah çocuklarımızın daha hoş vakit geçirmeleri için aynı zamanda da telefon ve bilgisayar bağımlılığından bir an olsun çekebilmek için bu tür etkinlikleri fazlalaştırarak Karabigamızda yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın hoş vakit geçirmesi için her yıl geliştirerek farklı etkinliklerle destek olmaya çaba gösteriyoruz” dedi.