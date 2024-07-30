Karacabey Belediyesi, ilçedeki vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklerle buluşturacak olan Karacabey Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu açılış töreni sonrasında, lokanta açılışa özel olarak ücretsiz yemek dağıtımı yaparak hizmet vermeye başladı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal ve kültürel çalışmaların her alanda süreceğini belirtti.

Açılış törenine, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, protokol üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Karabatı, açılış konuşmasında Karacabey Kent Lokantası'nın ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını ve herkesin uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemeklere ulaşabileceği bir mekân olacağını vurguladı. Ayrıca, bu lokantanın toplumsal bağları güçlendirecek bir alan olacağını belirten Karabatı, şehircilikte hem sahada hem de sosyal ve kültürel hizmetlerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da açılışta vatandaşlara hitap ederek, Karacabey Kent Lokantası'nın ilçeye hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Karabatı ve protokol üyeleri sıraya girerek yemek aldı. Başkan Karabatı, daha sonra tezgaha geçerek açılışa katılan vatandaşlara kendi elleriyle yemek servisinde bulundu. Açılışa özel olarak ücretsiz dağıtılan yemekler vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Karacabey Belediyesi Kent Lokantası, hafta içi her gün 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek ve tüm vatandaşların kullanımına açık olacak.