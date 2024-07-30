Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 1998

Alanı: Isıtıcılar

UFO Isıcıtı Hakkında Bilgi

UFO, 1998 yılında ısıtıcı ürünlerini üretmeye başlamıştır. UFO ürünleri kaliteli ve ekonomik olmasından ötürü Türkiye’de çok sevilen bir ürün haline gelmiştir. Daha sonra Rusya ve Ukrayna pazarlarına açılan UFO, bu ülkelerde de çok sevilmiştir. Bu ülkelerde ün sahibi ve pazar lideri konumuna ulaşmıştır. Dünyada azalan enerji kaynaklarının tam tersine sadece elektrik enerjisi ile çalışan UFO ürünleri, plastik, otomotiv, cam, ağaç işleme, gıda ve tekstil gibi birçok endüstriyel alanda ısı çözümleri üretmektedir.

UFO IR ısıtıcılar orta dalgada ışıma yapar ve kullandıkları elektrik enerjisinin tamamını %94 ışıma ve %6 konveksiyon yolu ile ısı enerjisine çevirerek bulundukları ortama aktarırlar. IR Isıtıcılar çalışma prensipleri gereği ortam havasından önce ışığının düştüğü nesneleri ısıtırlar. Bu nedenle klasik ısıtma sistemlerine kıyasla ısı ve enerji kayıpları en alt düzeydedir. Bu avantajları ile UFO IR ısıtıcılar geleneksel ısıtma sistemlere kıyasla %80’e varan oranlarda daha verimli olabilmektedir

UFO firması İstanbul merkezli bir aile şirketi olarak 20.000 m² kapalı, 32.000 m² açık alanda faaliyet gösteren iki ayrı üretim şirketi, yurtiçi ve yurtdışına satış yapan 2 pazarlama şirketi, yurtdışında kurulu iki satış şirketi, 4.000 dönüm arazi üzerinde ekolojik tarım faaliyeti gösteren 1 şirketi ile toplam 7 şirketten oluşan 700 civarında çalışanı olan ve yıllık 90.000.000$ civarında ciro yapan büyük bir grup olarak ısıtma konusunda ihtiyacı olan her endüstri kolundan müşterisine ve son tüketiciye hizmet vererek yoluna devam etmektedir.

UFO Isıtıcı Hangi Ülkenin?

Cevap: Türkiye