Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri kapsamında düzenlenen motor kortejini görüntülemek için Uçmakdere Mahallesi'ne giden Erkan Külcü, dronla çekim yaptığı sırada Marmara Denizi'nde hareketlilik fark etti. Deniz yüzeyine çıkan çok sayıda yunus, bir süre birlikte yüzdü. O anları dronla kayıt altına alan Külcü, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, 'Tesadüfen böyle bir görüntü yakaladım. Bu kadar kalabalık şekilde yunus balığı görmek her zaman mümkün olmuyor. Çok güzel bir andı' ifadelerini kullandı.

Bir süre deniz yüzeyinde görülen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Görüntüler, izleyenlerin ilgisini çekti.