Karacabey Belediyesi Kültür Yayınları arşivine kazandırılan 3 eserin tanıtımı ve imza günü gerçekleşti. Tarihi Fotoğraf Galerisinde gerçekleşen etkinlik, vatandaşların ve ilçe protokolünün de yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Karacabey Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen Şaban Yalazı’nın “Karacabey” kitabı sonrası, Araştırmacı Yazar Raif Kaplanoğlu’nun “1. Dünya Savaşı; Dönenler ve Dönemeyenler” adlı eseri ile Karacabey’in köklü ailelerinden olan ve Galip Paşa’nın torunlarından olan Seher Üstün Pehlivan’ın hazırladığı ve içerisinde Karacabey - Bursa ve İstanbul’da geçen hatıraları kaleme aldığı “Hatıra Defteri” adlı eser, Karacabey Belediyesi tarafından yayımlandı.

Karacabey Belediyesi Kültür Yayınları arşivine kazandırılan 3 eserin tanıtım ve imza günü gerçekleşti. Tarihi Fotoğraf Galerisinde gerçekleşen tanıtım ve imza günü, vatandaşların ve ilçe protokolünün de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren Karacabey’imize çeşitli alanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi yollar yapılıyor, barajlar yapılıyor, hızlı tren projeleri geçekleştiriliyor. Ama bunun yanında bir de sosyal ve kültürel hayatımız var. Karacabey’de yaşayan insanlar var bu insanların geçmişleri ve gelecekleri var. Dolayısıyla kendimizi, kökü mazide olan atiyiz diye tabir ediyoruz. Hem köklerimizi, geçmişimizi bilmemiz gerekiyor. Hem de köklerimizden aldığımız güçle, kuvvetle, enerjiyle daha güçlü bir Türkiye kurma idealiyle geleceğe doğru yürüyüşümüzü devam ettirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede biz, çeşitli alanlarda Karacabey Belediyesi olarak faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Karacabey’in tarihi hakkında araştırmalar yapan araştırmacı yazar değerli Şaban Yalazı’ya teşekkür eden Başkan Özkan, "Yine bizi kırmayarak çocukluk dönemini, gençlik dönemini, aile dönemini, Karacabey’de yaşadığı anları bir kitap şeklinde Karacabeylilere, okuyuculara armağan eden ve bu eserini ‘Hatıra Defteri’ başlığıyla hazırlayan Seher Üstün Pehlivan hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Bir çırpıda keyifle okuduğum bir eser oldu. Bunun yanında tabi ki Bursa’da bu alanda gerçekten bir marka olmuş ve çeşitli tarihi alanlarda eserler ortaya koymuş Raif Kaplanoğlu beyefendiyi de tebrik ediyorum. “Dönenler ve Dönemeyenler” adlı eseri Karacabey Belediyesi vasıtasıyla okuyucularına armağan etti. Ben hepsine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası Başkan Özkan, ilk kitaplarını yazarlara bizzat imzalattı. İmza gününe Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca’nın yanı sıra muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Harmanlı Mahallesi Muhtarı Erdem Çolak da böylesine değerli eserleri kente kazandırdıkları için emeği geçenlere teşekkür ederek, yazarlara ev yapımı salça getirirken, etkinliğe katılan vatandaşlar, belediye tarafından ücretsiz dağıtılan kitapları yazarlara imzalattı.