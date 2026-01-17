Kurum, su tarifesinde kademeli uygulamaya geçilmesinin gerekçelerini, atık su ve katı atık bedellerinin neden tahsil edildiğini ve yeni fiyatlandırmanın hangi kriterlere göre belirlendiğini 9 soru 9 cevap şeklinde kamuoyuna duyurdu.

SU TARİFESİNDE NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

BUSKİ, 2025 yılında yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkisiyle su tüketiminin azaltılması ve kaynakların korunması amacıyla tarifede düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Bu kapsamda daha önce iki kademeli olan su tarifesi üç kademeli hale getirildi.

DÜZENLEMEDE VATANDAŞ GÖZETİLDİ Mİ?

Kurum, tüm abonelerde yüzde 30 oranında artış yapılmasına rağmen, suyun gerçek maliyetinin tamamının faturalara yansıtılmadığını, yaklaşık yarısının Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından karşılandığını bildirdi.

FATURALARDAKİ ARTIŞ NEDEN KAYNAKLANDI?

Açıklamaya göre artış; kademeli tarife sayısının üçe çıkarılması, yüzde 30’luk su bedeli artışı, atık su bedel oranının yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltilmesi ve ilçe belediyelerinin katı atık toplama bedellerinin su faturaları üzerinden tahsil edilmesi talebinden kaynaklandı.

ATIK SU BEDELİ NEDEN ALINIYOR?

BUSKİ, kullanılan suyun kanalizasyona iletilmesi, arıtılması ve çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesi için atık su bedelinin tahsil edildiğini vurguladı.

TARİFELER NE ŞEKİLDE BELİRLENDİ?

Yetkililer, az su tüketen abonelerin daha az etkilenmesi esas alınarak kademeli tarife sisteminin uygulandığını, temel ihtiyaç düzeyindeki tüketimin daha düşük bedelle ücretlendirildiğini belirtti.

KADEMELİ SU TARİFESİ NASIL UYGULANIYOR?

Yeni sistemde su tarifesi üç kademe üzerinden hesaplanıyor:

0–12 metreküp

13–20 metreküp

21 metreküp ve üzeri

BUSKİ, Bursa genelinde abonelerin yaklaşık yüzde 75’inin birinci kademeden su tükettiğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ KADEMENİN BİRİM FİYATI NEDEN DAHA YÜKSEK?

Kurum, gereksiz ve aşırı su tüketiminin azaltılması ve su kaynaklarının korunması amacıyla üçüncü kademede birim fiyatın daha yüksek uygulandığını kaydetti.

KATI ATIK BEDELİ NEDEN FATURAYA YANSITILIYOR?

İlçe belediyelerinin talebi ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda, 1 Ocak 2026’dan itibaren konut ve küçük esnaf abonelerinin su faturalarına katı atık bedeli eklendiği bildirildi. Bu bedelin tamamının ilçe belediyelerine aktarıldığı ifade edildi.

KATI ATIK BEDELİ TARİFESİ NASIL UYGULANACAK?

Nüfusa göre belirlenen aylık ücretler şu şekilde açıklandı:

500 bin üzeri nüfuslu ilçeler: 135 TL/ay

100 bin – 500 bin arası ilçeler: 100 TL/ay

100 binin altındaki ilçeler: 70 TL/ay

BUSKİ, düzenlemenin altyapı yatırımlarının sürdürülebilmesi ve daha sağlıklı su hizmeti sunulması amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.