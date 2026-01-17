Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip sıralarında satış yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde gerçekleştirilen aramada çok miktarda bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Efe S. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç