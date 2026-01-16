Bandırma'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlçede eğitim gören binlerce öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bandırma'daki karne dağıtım töreni, Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törene Engin Aksakal, Mutlu Aslan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Emre Gökşen katıldı.

Protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı, başarılarından dolayı tebrik ederek tatil dönemine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bandırma genelinde toplam 104 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 28 bin öğrenci ile 2 bin 300 öğretmen, yarıyıl tatiline çıktı. Öğrenciler, yoğun geçen bir dönemin ardından iki haftalık dinlenme sürecine girdi.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Karne töreninde konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 'Bir dönem boyunca emek veren tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz için hem dinlenme hem de kendilerini geliştirme açısından verimli geçmesini temenni ediyorum.' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ise, 'Bandırma genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında 104 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisemizde yaklaşık 28 bin öğrencimiz eğitim görmekte, 2 bin 300 öğretmenimiz de büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Birinci dönemi planlanan eğitim takvimi doğrultusunda sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamladık. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme aynı kararlılık ve motivasyonla başlayarak öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim öğretim sürecini planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamladık. Tatil süresince okullarımızın ikinci döneme hazırlanması yönündeki çalışmalarımız devam edecek.' dedi.

Bandırma'da öğrenciler, kısa bir aranın ardından ikinci döneme daha güçlü bir motivasyonla başlayacak.