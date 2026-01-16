Çanakkale'de 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı ilk döneminin sona ermesiyle 80 bin 283 öğrenci karne sevinci yaşadı. Okul öncesi 8 bin 194, ilkokul 24 bin 931, ortaokul 25 bin 112 ve ortaöğretim 22 bin 46 olmak üzere toplam 80 bin 283 öğrenci karne aldı. Vali Toraman ve beraberindeki protokol üyelerinin öğrencilere karnelerini takdim etti. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, 'Çocuklarımız çok çalıştı, gayret etti. Ufak bir ara veriyorlar. Dinlenecekler, öğrendiklerini tekrar edecekler. Aileleriyle, arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirecekler. Sonrada daha enerjik, heyecanlı bir şekilde okullarına, sınıflarına geri dönecekler. Biz çocuklarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Çanakkale olarak çok şanslıyız. Çok kıymetli bir eğitim kadromuz var. Öğrencilerimizi çok iyi şekilde yetiştiriyorlar. Velilerimizin sorumluluk duygusu çok yüksek, kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz' dedi.

Cevatpaşa Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.