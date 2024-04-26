Bursa’nın Karacabey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaza yaptı. Taklalar atarak tarlaya uçan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Karacabey boğaz yolu üzerinde 16 TJ 914 plakalı aracıyla seyreden sürücü Samet Özen (34), Taşlık Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobil taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Feci kazada sürücü Samet Özen (34) olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan B.D. (28) ile M.N.A. (19) ise olay yerine gelen ambulanslar ile Karacabey Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.