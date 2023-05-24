1835 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Japonya merkezli dünyaca ünlü tohum üretim firması, Türkiye’nin üretim merkezlerinden Karacabey’de büyük bir yatırıma imza attı. Karacabey’in Yolağzı Mahallesi’nde inşa edilen dev tesisin açılışına ilgi büyük oldu.

Düzenlenen açılış programına; Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Takii İcra Kurulu Direktörü ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hirokazu Watanabe, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, firma yöneticileri ve personeli ile Yolağzı Mahalle sakinleri katıldı.

Programın açılışında konuşan firmanın Bursa Şube Müdürü Sadettin Tezyener, “Yaklaşık 200 yıla dayanan bilgi ve birikimi ile günümüzde uluslararası tohum firmaları arasında yerini alan bu tohum firmamızın ülkemizdeki yatırımlarından biri olan Karacabey tesisimiz hayırlı olsun. Ülkemizde önemli bir tarım merkezi olan Karacabey’de açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis 61.000 metrekare üzerinde kurulu olup, 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahiptir. Tesis; ofis, soğuk hava depoları, laboratuvar, diğer depolama alanları ve sulama otomasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Bu süreçte bizlere güvenen ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Hedefimiz, Karacabey’de daha yüksek kaliteli tohumlar üretmek

Açılışta konuşan firmanın İcra Kurulu Direktörü ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı HirokazuWatanabe, Türkiye’de bir tohum üretim merkezi kurmayı uzun zamandır hayal ettiklerini ve bu hayali Karacabey’de gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Watanabe, “Hedefimiz, Karacabey’de daha rahat alanda çalışarak, daha yüksek kaliteli tohumlar üretmektir. Karacabey’in gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz ve her şart altında istikrarlı büyümeyi mümkün kılan bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Gelecekte de iş ilişkilerimizin devamını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Yüzyıllık ilişkilere katkı sağlayacak

Açılışta söz alan Japonya Büyükelçisi TakahikoKatsumata ise Bursa’nın kendisi için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Büyükelçi Katsumata, “Bu benim Türkiye’deki üçüncü görevim. Daha önceki görevlerimde de Bursa’daydım. Bursa, Osmanlı’nın ilk başkentidir. Japonya’nın eski başkenti Kyoto ile birlikte bu yıl 190. yılını kutlayacak olan firma ile güçlü bir bağ kurduğumu hissediyorum. Türkiye, önemli bir tarım ülkesi olarak biliniyor ve Karacabey’deki bu tesis için Antalya’dan sonra ikinci önemli bir yatırım. Japon tohum sektörünün lider bir firmasının Türk tarım sektöründeki rolünü bu şekilde güçlendirmesi bizleri çok cesaretlendiriyor. Bu tesisin, firmanın Karacabey’deki faaliyetlerinin ve her iki ülkenin önümüzdeki yüzyıllık ilişkilerine bir temel oluşturmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Bursa’nın ülkemizde tohum üretiminin öncü merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, bu yeni yatırımın Bursa’ya ve Karacabey’e hayırlı olmasını diledi.

Karacabey’de hizmet yağmuru

Açılış programında konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in son yıllarda yatırım yağmuruna tutulduğuna dikkat çekerek, özel yatırımlarla da ilçenin çehresinin değiştiğini vurguladı. Özkan, “Karacabey’de adeta hizmet yağmuru yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Karacabey’imizde yatırımlar hız kesmeden gerçekleşiyor.İstanbul otoyolunun Karacabey’den girişinin çıkışının olması, ilçemize ciddi bir şekilde avantaj sağladı. Hızlı tren çalışmaları sürüyor,Karacabey’de 2 tane istasyon olacak. TEKNOSAB projesinde fabrikalar bir bir yükseliyor, 50 bin kişiye istihdam sağlayacak, devasa bir proje.Karacabeylilerin 50 yıllık rüyası gerçek oluyor. Gölecik Barajında hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.Bursa Büyükşehir Belediyemiz altyapı noktasındaki bütün eksikliklerimizi giderirken; kültür merkez, itfaiye binası, gençlik merkezi gibi çalışmalar hızla sürüyor. 2014’te yola çıkarken 3T vizyonunu ortaya koymuştuk. Bu noktada tarımsal faaliyetler çok önemli. Bu firma ile birlikte üç tane de tohum firması ilçemizde faaliyete geçti. Tohumculuk anlamında odak şehir haline geldik. Tarım noktasında uluslararası firmalarda bölgemizi seçiyor. Çok önemli bir dünya markasının bölgemizde yatırım yapması bizi çok mutlu ediyor. İnanıyorum ki çok daha farklı markalar da bölgemize yatırım yapmak isteyecekler. Karacabey’imize, Bursa’mıza, Japonya’ya hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Karacabey tarımsal sanayi noktasında çok güçlü

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir ülke adına gelişmişliğin yalnızca sanayi ile değil tarımsal sanayiyle de olması gerektiğini söyledi. Aktaş, tarımsal sanayi noktasında Karacabey’in bu altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Programda son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise genelde Türkiye’nin özelde ise Bursa ve Karacabey’in yatırımlara büyük önem verdiğini ifade ederek, “Ülkemiz tarımsal ihracatta öncü durumda. Bursa’nın da bu noktada rolü oldukça büyük. Türkiye ile Japonya arasında da ilişkiler her zaman güzel ilerlemiştir. Japonya ile aramızda yalnızca kültürel ve siyasi değil, ekonomik konularda da pozitif ilişkiler yaşandı. Bu önemli yatırımKaracabey’imize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Karacabey’deki firma tesisine katkı sunan tedarikçiler ile muhtarlara teşekkür hediyeleri takdim edildi. Daha sonra da protokol tarafından bu firmanın Tohum Üretim Tesisinin açılış kurdelesi kesildi.

Pek çok alanda faaliyet gösteriyor

Öte yandan, Türkiye’deki ilk yatırımına 2005 yılında yerel tohum firmalarıyla iş birliğiyle başlayan firma, daha sonra ise 2016 yılında Antalya’da ARGE ıslah çalışmaları çerçevesinde yatırımını gerçekleştirdi. Ünlü Japon firması, sebze ve çiçek tohum üretiminin yanı sıra, biyoteknoloji ve ıslah çalışmalarında da faaliyet gösteriyor.