Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içerisine yaklaşık 40 Milyon TL’lik yatırımla üreticiler için ürün pazarlama alanı, otopark ve tesis yapıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet veren Karaçulha Toptancı Hali’ne Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 40 Milyon TL yatırımla yeni bir tesis ve ürün pazarlama alanı kazandırıyor.

Karaçulha Toptancı Hali’nde 4400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 200 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı yapımına başlandı.

Alanda Pazar yeri, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2000 metre yağmur suyu hattı, 3000 metre yangın hidrant hattı yapılıyor. 14 bin 700 metrekare kilit parke döşenecek alanda ayrıca 58 araç, 21 adet tır park alanı da olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi,çiftçilerin ToptancıHali’negeldiklerinde satış öncesi yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle beklemeleri ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için yeni bir ürün pazarlama alanı yapıyor. Bölgenin ihracat ve gümrükleme işlemlerinin yapıldığı tek hali olan Karaçulha Toptancı Hali’ne çok sayıda yerli ve yabancı tır geldiğinden Büyükşehir Belediyesi bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de alana Tır park alanı, duş, WC gibi ihtiyaçları karşılayacak tesisin yapımına başladı.