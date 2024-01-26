Karagümrük, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen defans oyuncusu Koray Günter’i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladı.

Karagümrük defans hattını Koray Günter ile güçlendirdi. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen başarılı defans oyuncusu Koray Günter’i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladık. Serie A’da 126 maça çıkan Koray Günter’e Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.