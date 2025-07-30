Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Karapürçek Mecidiye Mahallesi sakinlerini kurumda misafir ederek, bölge halkının taleplerini dinledi.SAKARYA (İGFA) - SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Karapürçek Mecidiye Mahalle Muhtarı Yücel Selvican ve mahalle sakinlerini kurumda misafir etti. Mahalle sakinlerinin su konusundaki taleplerini dinleyen Genel Müdür Sakallıoğlu, “Bölge halkımızın taleplerine çözüm olacak yatırımlarımızı Mecidiye Mahallesi ile kısa sürede buluşturacağız. Aynı zamanda mahalle sakinlerimizin talebi üzerine kesintilere neden olan kaçak tespit çalışmalarımızı da sıklaştıracağız” dedi.

Mecidiye Mahalle Muhtarı Yücel Selvican ile birlikte kuruma ziyarette bulunan mahalle sakinleri su konusundaki taleplerini Genel Müdür Sakallıoğlu ile paylaştı. Mahallelerinde suyu kaçak kullanarak tarımsal faaliyetlerini yürüten kişiler hakkında denetimlerin sıklaşmasını isteyen vatandaşlar, kesintisiz içme suyu için yeni depo ve altyapı hattı talebinde de bulundu.

TASARRUFLU KULLANIM VE YENİ YATIRIMLAR İLE BÖLGEYE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Görüşmenin ardından açıklama yapan Genel Müdür Seyit Sakallıoğlu, “Biz her vatandaşımızın sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek için ulaşılabilirliğe önem veriyoruz. Mahalle muhtarımız ve bölge halkını da bu anlayışla kurumumuzda misafir ederek sorunlarını dinledik. Kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı ile yaşanan kesintilere çözüm olmak için Mecidiye Mahallesi’nde kaçak su denetimlerimize ağırlık vereceğiz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın talebi olan depo ve altyapı hatlarının yapımını da iş planlamamıza aldık. Tasarruflu kullanım ve yeni yatırımlarımız ile bölgenin su sorununu kalıcı şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.

“TALEPLERİMİZE KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEĞİNE İNANIYORUZ”

Mahalle sakinleri adına konuşan Muhtar Yücel Selvican ise, “Öncelikle yeni göreve gelen Genel Müdürümüze hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sağ olsun taleplerimizi tek tek dinleyerek çözüm için gereken yol haritası hakkında bizi bilgilendirdi. Yaptığımız görüşmenin ardından mahalle sakinleri olarak sorunlarımızın kalıcı şekilde çözüme kavuşacağına inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.