

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin düzenlediği Karavan Festivali, Türkiye'nin birçok farklı noktasından gelen vatandaşları Bursa'da buluşturdu. Bursalı Influencer Bahar Çatık'ın katkılarıyla 15-16 Şubat tarihlerinde Orhangazi Çamlık Mesire Alanı’nda düzenlenen organizasyon 6 şehirden 135 karavancı katıldı. Konserlerden doğa yürüyüşüne, sabah sporundan yöresel tadımlara, yarışmalardan sözlü tarih anlatımlarına, gece sineması gösteriminden DJ performansına kadar farklı etkinliklere sahne olan karavan festivali katılımcılardan tam not aldı.



Gerçekleştirilen organizasyonun kamp ve karavan turizmi açısından pozitif etki oluşturduğunu ifade eden Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, etkinlikleri yıl içerisinde farklı ilçelerde de düzenleyeceklerini kaydetti.