Karayipler’de yatırım yoluyla vatandaşlık standartları anlaşmayla belirlendi. Anlaşma çerçevesinde güncel yatırım miktarı eşiği olan 100 bin dolar tutarındaki rakam, 30 Haziran tarihinde iki katına çıkarak 200 bin dolar olacak.

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, Karayipler’de yatırım yoluyla vatandaşlık standartlarının yeni bir anlaşmayla belirlendiğini, anlaşma doğrultusunda minimum yatırım eşiğinin 200 bin dolar seviyesinde bir yatırım toplamına yükseleceğini duyurdu. Buna göre, Karayip ülkelerinde yatırım yoluyla vatandaşlık Şengen ülkeleri dahil olmak üzere İngiltere, Rusya, Kanada ve Çin gibi ülkelere de vizesiz girebilme imkanı sağlıyor ancak Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) üyesi 5 ülkeden 4’ü; Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St. Kitts ve Nevis ülkelerinin başkanları, ‘Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları’ (CBIPs) çerçevesinde süreçlerin standartlarını belirledi ve yatırım yoluyla vatandaşlık hizmetlerinin değeriyle bütünlüğünü güçlendiren bir mutabakat imzaladı. Anlaşma doğrultusunda minimum yatırım miktarı, güncel yatırım miktarı eşiği olan 100 bin dolar seviyesinin iki katına çıkarak 200 bin dolar seviyesine yükseliyor.

Güncelde yatırım yoluyla vatandaşlık için yatırım eşiği Antigua ve Barbuda için 100 bin dolar, Dominika için 100 bin dolar, Grenada için 150 bin dolar olmak üzere 100 bin dolar eşiği sunarken yalnızca St. Kitts ve Nevis için 250 bin dolar yatırım eşiği bulunuyor. Anlaşma çerçevesinde güncel yatırım miktarı eşiği olan 100 bin dolar tutarındaki yatırım fırsatı en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki katına çıkacak. Öte yandan bu önemli anlaşmayla birlikte bölgede yatırım uygulamaları ile vatandaşlık hizmetleri süreçlerinin yeni standartlarla hayata geçmesi hedefleniyor. Dünyada 45’i aşkın ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti sunan Henley & Partners’ın devlet danışmanlığı kapsamında yürütülen bu gelişme ile şirketin Karayipler bölgesindeki global hizmetlerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Anlaşmayı değerlendiren Henley & Partners’ın Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Bu tarihi gelişme, yatırım yoluyla sadece Karayip vatandaşlığı hizmetlerinin güçlendirilmesinde değil, global düzeyde uluslararası yatırım yoluyla oturma ve vatandaşlık hizmetleri uygulamalarının bir bütün olarak geliştirilmesinde de önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu tarihi mutabakat, gelecek iş birlikleri için de belirlediği standartlarla sağlam bir temel oluşturuyor. Ne var ki günceldeki yatırım eşiği miktarının da anlaşma yürürlüğe girene kadar yatırım yoluyla vatandaşlık üzerinden iş insanlarına büyük fırsat oluşturduğunu eklemek gerek” dedi.