İlanda adayların, başvurularını esube.iskur.gov.tr adresinden, İŞKUR hizmet noktalarından ya da Alo 170 hattı aracılığıyla yapabileceği ifade edilirken en az ilköğretim mezunu olmaları, ilgili sürücü belgeleri ile psikoteknik raporuna sahip olmaları, 18-40 yaş arasında bulunmaları, askerlik ve sağlık şartlarını yerine getirmenin zorunlu olduğu da belirtildi. Ayrıca kamu haklarından mahrum olmamak ve sosyal güvenlikten emeklilik ya da malullük aylığı almamak da şartlar arasında yer aldı.

İşçi alımları kura ile belirlenecek, asil ve yedek listeler Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde ilan edilecek. Göreve başlayan işçiler 2 aylık deneme sürecine tabi olacak ve günlük çıplak yevmiye 1406,16 TL ile 1417,80 TL arasında değişecek. Atananlar, en az 5 yıl görev yapacakları illerden başka bölgelere nakil talebinde bulunamayacak. Belgeler şahsen teslim edilecek, posta veya kargo kabul edilmeyecek. Detaylar ve kura tarihleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde duyurulacak.