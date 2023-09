Cihangir'de meydana gelen trajik olayda, 64 yaşındaki bir adam, 59 yaşındaki kız kardeşini meyve bıçağıyla boğazından 20 kez bıçaklayarak öldürdü. Olay, Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında gerçekleşti.

Olayın detaylarına göre, ağabey Can C. ile Rebia Gül Arı arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışmanın şiddeti arttıkça Can C. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla kız kardeşi Rebia Gül Arı'ya saldırdı. Aralarındaki boğuşma sırasında Can C., kardeşini acımasızca boğazından bıçaklamaya devam etti. Rebia Gül Arı, bu saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın şokunu yaşayan Can C., daha sonra 3. kattaki evinin penceresinden atlayarak kendini ağır şekilde yaraladı. Olayın duyulması üzerine komşuların ihbarı sonucu polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, Can C.'yi müdahale ederek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar. Can C.'nin sağ bacağı kırılmış ve başında ciddi yaralanmalar bulunuyor, bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakıma alındı.

Olayın tanıklarından Sefa Gök, Can ağabeyin kız kardeşi Rebia Gül Arı'ya bıçak darbeleri indirdiğini ve ardından pencereden atladığını belirtti. Can ağabeyin şiddet eğilimi taşıyan biri olmadığını ve bu olayı beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, adamın düştüğü yeri incelemek için eve girdi ve mutfak bölümünde Rebia Gül Arı'nın kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının 6 saat önce hayatını kaybettiğini tespit etti ve boğazında 20 kesik izi bulunduğunu belirledi. Rebia Gül Arı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna gönderildi.

Rebia Gül Arı'nın evli olduğu ve Can C.'nin ise Kanada ve Türkiye'de birçok gayrimenkule sahip olduğu bilgilerine ulaşıldı.