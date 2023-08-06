Karesi Belediyesi’nin Gülen Yüzü ve Sesi olan Beyaz Masa ile İletişim Merkezi personeli vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde ve sorunlarının çözümünde de yardımcı oluyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 7 bin 393 kişiye yüzyüze, 13 bin 246 kişiye ise telefon üzerinden destek verildi.

Karesi İlçesinde vatandaşlar Karesi Belediyesi’nden bilgi alma, borç sorgulama, borç ödeme, şikayet başvurusu gibi birçok hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor. Karesi Belediyesi’nin Gülen Yüzü ve Sesi olan Beyaz Masa ile İletişim Merkezi vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yapacakları işlemlerde yardımcı olurken, sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapıyor. Vatandaşların, ihtiyaçlarına ve beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmek amacıyla Karesi Belediyesi’nin giriş katında bulunan Beyaz Masa ve 444 99 10 numaralı telefondan 7/24 ulaşılabilen İletişim Merkezi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

6 ayda 20 binin üzerinde talep geldi

Beyaz Masa personeli ayda yaklaşık bin 500 kişiye yüzyüze hizmet verirken, İletişim Merkezi ise ayda yaklaşık 3 bin çağrıya cevap veriyor. Beyaz Masa ekipleri 2023 yılının ilk 6 ayında 7 bin 393 vatandaşımızı ağırlarken, İletişim Merkezi ise 13 bin 246 çağrıya cevap verdi. Yine Karesi Belediyesi’nin e-belediye hizmeti üzerinden ise yaklaşık 10 bin vatandaş işlemlerini gerçekleştirdi.

Çözümüne adresi oldu

Karesi Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana çözümün merkezi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla yüzyüze temas kuran ve çözüm yolları üreten Beyaz Masa ve telefon ile görüşmeler yapan İletişim Merkezi personelinin özverili çalışmalarına vurgu yaptı. Beyaz Masa personelinin Karesi Belediyesi’nin ‘Gülen Yüzü’, İletişim Merkezi’nin ise ’Gülen Sesi’ olduğunu söyleyen Başkan Orkan, “Beyaz Masa birimleri ve İletişim Merkezimiz üst düzey performans ve çalışma azmi göstererek kapasitesinin üstünde hizmet sunmayı başardı. Karesi Belediyesi’ne girdiklerinde güler yüzlü hizmet anlayışını benimseyen çalışanlar ile karşılaşan vatandaşlar, çözüme kavuşan sorunlarının mutluluğuyla Karesi Belediyesi’nden ayrılıyor. Tüm konularda vatandaşın ilk muhatap olduğu Beyaz Masa ve İletişim Merkezi talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilerek sorunların yerinde çözümü başta olmak üzere doğru ve etkili iletişim teknikleriyle vatandaşlar ile Karesi Belediyesi arasındaki bağın en büyük temsilciliğini yapıyor” dedi.