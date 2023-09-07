Karesi İlçesinde 2023 yılının ilk 8 ayında şehirçinde 12 bin 512 metrekare asfalt yol tamiri gerçekleştirilirken, 7.4 km yolun sıcak asfalt kaplaması yapıldı.

Karesi Belediyesi, asfalt yama ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde bir çok bağlantı yolu asfaltlanırken, şehriçi merkez mahallelerde de çalışmalar devam ediyor. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler bir çok mahallede ise berkitme yol düzenleme çalışmaları sürüyor. Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019-2022 yılları arasında 194 bin 106 metrekare sıcak asfalt çalışması yapmıştı.

Karesi Belediyesi tarafından 2023 yılının ilk 8 ayında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 128 ton asfalt yama ile 12 bin 512 metrekare yol alanının tamiri gerçekleştirildi.

7.4 Kilometre yola sıcak asfalt döküldü

Yine yapılan çalışmalar ile ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle şehir merkezinde sıcak asfalt kaplama işlemleri de devam etti. Çalışmalar dahilinde Karesi Belediyesi ekiplerinin desteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından orta genişliği 6 metre olan 7.4 km asfalt özelliğini yitirmiş yolun sıcak asfalt kaplaması yapıldı.

Çalışmalarda Bağlar Sokağı, Altay Caddesi, Yeniyol caddesi, Maltepe Mahallesi Şahsuvar Sokak, Gaffar Okan ve Çengel Caddesi’nde sıcak asfalt kaplama uygulaması gerçekleştirildi.

Yol yapım çalışmaları hızlandı

Karesi Belediyesi’nin yol yapım çalışmalarını hızlandırdığını söyleyen Başkan Dinçer Orkan, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a da teşekkür etti. Yol çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını belirten Başkan Orkan, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi’de daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.