Karesi Belediyesi, haşere ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele hedefiyle başlattığı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan çalışmalar dışında 444 99 10 numaralı İletişim Merkezi’ne ilaçlama konusunda gelen talepler de 7/24 esasıyla çalışan ekiplere iletilerek hızla çözümü sağlanıyor.

Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Karesi’nin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler; rögar ve telekom kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi kaynaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Larva oluşumunu engellemek için ilaçlamalara başlayan Karesi Belediyesi, larvaların kaynaklarında imhası için çalışmaların yanında yerleşim alanlarındaki haşere ve sineklerin yok edilmesi için uçkun çalışmalarına da devam ediyor.

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir kış geçirmesi için ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipleri ayrıca 27 merkez mahallede bulunan boş arazi ve kaldırımlardaki yabani otları da temizliyor. Ekipler ayrıca ot temizliği sonrası haşerelere karşıda ilaçlama çalışması yapıyor.