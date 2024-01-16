Karesi Belediyesi soğuk kış ayları nedeniyle kış aylarında aç kalmamaları için sokak hayvanlarına kuru mama veriyor. Belediye ayrıca yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi’ne teslim ediyor.

Karesi Belediyesi soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri, yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının taze mama ve temiz su ile buluşması sağlayan Karesi Belediyesi, ’Kapımızın önünde bir kap yemek bulunduralım’ sloganıyla yola çıkarak hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmalarını engelliyor.

Özellikle hava şartlarının sokak hayvanlarını zorladığı kış aylarında Karesi Belediyesi tarafından belirlenen beslenme noktalarına sokak hayvanları için kuru mama bırakılıyor. Karesi Belediyesi yetkilileri, Karesi İlçesi’nde yaşayan herkesi evlerinin önlerine soğuk kış günlerinde bir kap su ve bir miktar yiyecek bırakmaya davet ediyor.

Mama dağıtımı daha sık yapılıyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sık yapılacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen 444 99 10 numaralı çağrı merkezimizden bilgilendirsin."