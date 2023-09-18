Korkunç olayda, bir şahıs tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elindeki bıçakla kaçan zanlı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, trajik olay Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yaşanan bir tartışma sırasında şahıs, bıçağı kullanarak eşine saldırdı. Bu dehşet verici olay çocuklarının gözü önünde gerçekleşti.

Evde yükselen bağrışma seslerini duyan komşular, olaya müdahale etmek istedi ancak şahıs evden kaçmayı başardı. Olay yerine hemen polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Peri D. adındaki kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Zanlının kaçış anı ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Mahalle sakinlerinden biri, olayın yaşandığı sabah, "Çocukları okula götürmek için dışarı çıktığımızda bağırma çağırma sesleri duyduk. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" şeklinde konuştu.