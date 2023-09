Çalışanların belirli nedenler ile iş yerlerinden ayrılması öncelikle sağlık açısından önem taşır. Farkı birçok konu üzerine işten izin alanlar öncelikle SSK üzerinden yardım alarak geçimini sağlayabilir. SGK hizmetinin çalışamayanlara özel olarak verdiği hizmet ile birçok alanda avantajlı konuma geçebilirsiniz. Özellikle bayanların işsizlik parası gibi alacağı SGK doğum parası çalışamama durumlarında onlara büyük oranda yardımcı olacaktır. SGK üzerinden verilen para SGK doğum parası alma şartları yerine getirildiğinde işçi olanlara özellikle yardım amaçlı meydana getirilmiştir. Sağlık açısından gebe kalan bayanların gebelikten sekiz hafta önce ve sekiz hafta sonra çalışması kanunen yasaktır. SGK doğum parası alma şartları içerisinde özellikle çalışmak isteyen bayanlar, doktordan özel olarak rapor aldıklarında doğumdan üç hafta önceye kadar çalışmasını sürdürebilir. Bunun dışında doğum iznini de almış olduğu üç haftaya oranla uzatabilecektir.

Doğum yapacak olan bayanların ikiz veya daha fazla çocuğa gebe kalması durumunda doğumdan on hafta önce izin alabilir ve on hafta sonrada tatil yapabilir. Kişilerin doğum parası ise bu süreç içerisinde aktif olacaktır. Tüm bu izinler dışında bayanlar izinli sürelerine devam etmek istiyorlarsa altı ay boyunca ücretsiz izine çıkabilirler. Bu süreçte çocuklarıyla ilgilenmek isteyen bayanlar kendi kararlarını her zaman en doğru şekilde vermeleri gerekir. Altı ay izin alma durumları SGK ile ilgili olmadığı için izin sonrası çalışma durumlarına işverenleri karar verecektir. Bu konu düşünülmesi gereken tamamen hassas bir konu olarak belirtilebilir. Doğum parasının bayanlara ödenmesi için gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle doğum öncesi izini başladığında sigortasının son bulmaması, belirtilen sürelerde iş yerinde bulunmaması, sigorta priminin en az doksan gün yatmış olması ve doğumun sorunsuzca gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Doğum sırasında yaşanan problemler ile erken doğum olursa, kalan süreyi doğum sonrası tatiline ekleme hakları bulunur. Bu süre içerisinde de SSK doğum parasını ödeme işlemlerini gerçekleştirir. Farklı birçok alanda ön plana çıkan bu hassas konu bayanlar için büyük önem taşır. Bayanların günlük aldıkları baranın 2/3’ü doğum parası olarak verilir. Örneğin günlük 30 TL alan bayanın 2/3 ücreti 20 TL doğum parasıdır. Günlük miktar aylığa çekildiğinde toplam parayı kolay biçimde hesaplayabilirsiniz. İnternet üzerinden sorgulama işlemi yaparak doğum paranızı kolayca sorgulama imkanınız bulunuyor. Ne kadar alacağınız, hangi aylar alacağınız ve ne zamana kadar alacağınız detaylı biçimde sizlere bildirilmektedir. T.C kimlik numaranız ile giriş yapabileceğiniz adreste tüm bilgileri alarak doğum paranızı hesabınıza geçmesini bekleyebilirsiniz.

Doğum parasının SGK alanında bir diğer ismi “ Analık geçici iş görmezlik “ durumu olarak belirtilir. SGK alanında alacağınız hizmetlerde bu durumla karşılaşmanız doğum parası anlamına gelir. Sizde gerekli işlemleri yaptıktan sonra doğum paranızı alabilir ve izinli olduğunuz süreçte paranızı kullanabilirsiniz. İşsizlik maaşı olarak görülen sistemin bir diğer avantajı size verilen süreler sonrasında işe tekrar geri dönebilmenizdir. Bunun dışında iş görmezlik olarak isimlendirilen doğum parasını alarak çocuğunuz ile güzel vakitler geçirebilir ayrıca ekonomik açıdan destek sağlayabilirsiniz. SGK hizmetlerinin vermiş olduğu bu ayrıcalıklar biz vatandaşların her zaman yararına olacaktır. Bireylerin zorunlu sağlık durumlarında SGK hizmetlerinin anlayışlı olması herkesin sağlık durumunu iyiye sürükleyecek cinsten olarak belirtilebilir.