Öğrenci diplomalarının ve mezuniyet belgelerinin Avrupa’da geçerliliğini sağlayan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazanan üniversiteler açıklandı. 40 üniversitenin kullanmaya hak kazandığı TYÇ logolarının öğrenci diplomalarında yer alması; öğrencilerin aldığı eğitimin ve diplomaların kalitesinin Avrupa standartlarında olduğu anlamına geliyor.

Türkiye’de eğitim ve öğretim programlarının belirli bir kalite standardına uygunluğunu ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak amacıyla oluşturulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), kurumların eğitim kalitesini ve akademik yeterliliklerini güvence altına alarak, uluslararası standartlara uygunluğunu belgeliyor.

TYÇ logosunu kullanma hakkını elde eden üniversiteler arasında yer alan Doğuş Üniversitesi de 4 lisans ve 1 ön lisans programıyla TYÇ logosunu diplomalarında kullanmaya hak kazandı. Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TYÇ logosunu kullanma hakkı kazanmak, üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, eğitimde kaliteyi ve sürekli gelişimi ön planda tutan anlayışımızın bir sonucudur. Öğrencilerimize sunduğumuz eğitim ve öğretim programlarının kalitesini belgeleyen bu gelişme, mezunlarımızın kariyer yolculuklarında önemli bir avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

Üniversitenin TYÇ logosuna hak kazanan programları şu şekilde:

Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Programı (İngilizce), İşletme Programı (Türkçe) ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı (İngilizce).

TYÇ’nin önemi nedir?

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesidir.