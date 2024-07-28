Tekirdağ’da Karpuz Şenliğinde 700 kadına KADES uygulaması tanıtılarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen 3. Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nde KADES Uygulaması’nı tanıttı.

Ferhadanlı Köyü faaliyet alanında gerçekleştirilen etkinlikte, kadın vatandaşlara KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. KADES (Kadın Destek) Uygulaması, kadınların maruz kaldığı şiddeti önlemek ve acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım almalarını sağlamak amacıyla geliştirildi. Jandarma ekipleri, uygulamanın nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda devreye sokulması gerektiği konusunda katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Faaliyet süresince 700 kadın vatandaşa broşür dağıtılarak, KADES Uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu. Etkinlikte ayrıca, jandarma ekipleri tarafından kadınların soruları yanıtlanarak birebir destek sağlandı. Karpuz şenliğine katılan vatandaşlar, jandarmanın bilgilendirme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.