Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçilerin mahsullerinin tarlada kaldığını öğrenir öğrenmez harekete geçti. Başkan Bozbey'in talimatıyla, tarlada kalan kavun ve karpuz, değerinde satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplamda 700 ton civarında kavun ve karpuz alımı gerçekleştirdi. Bu ürünler, 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Dağıtım, İnegöl'de 29 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00'de Sani Konukoğlu Camii'nde yapılacak.