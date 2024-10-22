e-JEST, Otonom e-ATAK ve e-ATA HYDROGEN gibi yenilikçi modelleriyle elektrikli, otonom ve hidrojen teknolojilerini fuarda bir arada sunarak gövde gösterisi yapan Karsan, yalnızca geleceğin araçlarını tanıtmakla kalmadı; aynı zamanda İspanya’daki yeni yapılanması ve stratejik hedeflerini de duyurdu.BURSA (İGFA) - Karsan, İspanya’daki temsilcisi E-buskar’ın 0’ünü satın alarak bu pazarda kendi çatısı altında faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Bu hamle, Karsan’ın İspanya’daki varlığını daha da güçlendirme hedefinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

İspanya’nın Karsan’ın büyüme stratejisinde önemli bir pazar olduğunu belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, Karsan olarak İspanya pazarında yeni yapılanmamızla güçlenerek çalışmalarımıza devam ettiklerini söyledi. "Bu kapsamda yalnızca varlık göstermek değil, kalıcı başarı elde etmek istiyoruz" diyen Çetin, "Bu doğrultuda da tamamı Karsan yönetiminde olan E-buskar liderliğinde, toplu ulaşımda satış, satış sonrası, yedek parça ve ikinci el alanlarında deneyimli bayilerle de işbirliğimizi artırarak müşterilerimize en yüksek standartta hizmet sunmaya odaklanıyoruz. Hedefimiz, Avrupa’da ilk 3’te yer aldığımız Luxemburg, Fransa, Romanya, İtalya, Portekiz ve Bulgaristan pazarlarındaki başarılarımızı İspanya’ya da taşıyarak, bu pazarda da önde gelen oyunculardan biri olmak” diye konuştu.