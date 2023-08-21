Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde devrilen kamyonun içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Muratlı-Tekirdağ yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ’dan Muratlı yönüne göden F.P. (35) idaresindeki 59 KK 469 plakalı hafriyat kamyonu, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Devrilen kamyonun sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenliği sağlayarak, trafik akışını tek şeritten verdi. Devrilen araçtan yola dökülen mıcırlar ise kepçe yardımıyla temizlendi.