Bursa Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Ulu Cami Tarihi Belediye Binası önünde toplanılarak; Ulu Cami – Atatürk Caddesi – Zafer Plaza – Altıparmak Caddesi – Eski Stadyum Kavşağı – Millet Bahçesi (eski Atatürk Stadyumu) güzergâhında “Fener Alayı Yürüyüşü” yapılacağı bildirildiğinden; 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar Ulu Cami – Atatürk Caddesi – Zafer Plaza önü – Varyant güzergâhındaki yürüyüş, iki şerit üzerinde trafik akımına ters yönde olacaktır. Varyant – Altıparmak Caddesi – Eski Stadyum Kavşağı – Millet Bahçesi güzergâhındaki yürüyüş ise Altıparmak Caddesi iniş istikametinde iki şerit üzerinde gerçekleştirilecektir. Yürüyüş yapılacak şeritler ile bu şeritlere bağlanan cadde ve sokaklara trafik akımı verilmeyecektir.

Ayrıca; 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü ilimiz Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Atatürk Anıtı önünde Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları yapılacağından; aynı gün saat 07.00’den itibaren kutlama bitimine kadar, Altıparmak Caddesi Varyant Altı Kavşağı, Hasta Yurdu Caddesi Orduevi önü Kavşağı, Gökdere Bulvarı Meydancık Kavşağı, 1. Yeşil Caddesi Şenöz Kavşağı – Atatürk Caddesi istikameti ile Atatürk Caddesi’ne çıkışı olan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır.

Etkinlik süresince bu güzergâhları kullanacak vatandaşlarımızın, trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları; özellikle trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için etkinlik süresi boyunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.