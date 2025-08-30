Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, bir kişinin kucağında çocuğuyla yardım etmesi dikkat çekti.

Kaza, dün saat 20.05 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki genç motor sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada hareket halinde olan iki araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA